مصر.. فيديو قتل بسلاح أبيض خلال مشاجرة يشعل تفاعلا والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشاجرة بين شخصين أدت إلى مقتل احدهما بسلاح أبيض في القاهرة، الأمر الذي اثار تفاعلا.

وزارة الداخلية المصرية أعادت نشر صورة من مقطع الفيديو المتداول بتدوينة على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) قالت فيه: "كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر بسلاح أبيض بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة مما أدى إلى وفاته".

وتابعت: "بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضي نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بين كل من طرف أول (مالك محل عصائر بأحد العقارات بدائرة القسم) طرف ثان (شريك بمقهى بذات العقار ’متوفى‘) بسبب خلافات بينهما حول رغبة المتوفى في طرد الأول من المحل المشار إليه بدعوة ملكيته لحصة بالعقار وشرائه الشقة التي تعلو المحل الخاص به.."

وأضافت: "قام على إثرها الأول بالتعدي عليه بسلاح أبيض محدثاً إصابته التي أدت إلى وفاته.. تم ضبط مرتكب الواقعة في حينه وعرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات".