ما هو "الشعاع الحديدي" الذي تخطط إسرائيل لاستخدامه لإسقاط الصواريخ؟

(CNN)-- أعلنت إسرائيل، هذا الأسبوع، أنها تتوقع أن يبدأ نظام الدفاع بالليزر "الشعاع الحديدي" العمل في غضون عام واحد، قائلة إنه سيجلب"عصرا جديدا من الحرب"حيث تخوض حربا بالطائرات بدون طيار والصواريخ مع إيران وشركائها الإقليميين.

وأنفقت إسرائيل أكثر من 500 مليون دولار على صفقات هذا الأسبوع مع المطورين الإسرائيليين، شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة، "مهندسة القبة الحديدية"، وإلبيت سيستمز لتوسيع إنتاج النظام.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية هذا الأسبوع إن النظام الدفاعي، الذي أطلق عليه اسم "الشعاع الحديدي"، يهدف إلى استخدام أشعة الليزر عالية الطاقة لمواجهة مجموعة من المقذوفات، بما في ذلك الصواريخ والطائرات بدون طيار والصواريخ وقذائف الهاون.

وقال المدير العام لوزارة الدفاع إيال زامير في بيان هذا الأسبوع: "إنه يبشر ببداية عصر جديد في الحرب، ومن المتوقع أن يدخل الخدمة التشغيلية في غضون عام واحد".

وكشفت إسرائيل لأول مرة عن نموذج أولي لهذا النظام في 2021، ومنذ ذلك الحين تعمل على تشغيله.

وتأتي تصريحات وزارة الدفاع الإسرائيلية في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حروبها في غزة ولبنان، وبعد أن انخرط جيشها مرتين في هجمات صاروخية مباشرة مع إيران.

ومنذ أن بدأت إسرائيل حربها على حركة حماس في غزة العام الماضي، في أعقاب هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول، كانت تخوض أيضًا حربًا مع "محور المقاومة" المدعوم من إيران في لبنان واليمن وسوريا والعراق.

وقال خبراء في وقت سابق إن إيران وشركائها يسعون إلى إغراق القبة الحديدية الإسرائيلية من خلال رشقها بمقذوفات مختلفة، من الصواريخ والطائرات بدون طيار إلى قذائف الهاون والصواريخ الباليستية.

ومن جنوب لبنان، حيث تخوض إسرائيل الآن حربا برية، وصلت صواريخ حزب الله إلى عمق إسرائيل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تضرر منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على شاطئ البحر في مدينة قيسارية الساحلية جراء غارة بطائرة بدون طيار أعلن حزب الله إطلاقها، وتمكنت إحدى الطائرات الثلاث التي أطلقت من الإفلات من نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي.

ويقول الخبراء إن "شعاع الحديدي" يمكن أن يكون طبقة إضافية من الدفاعات الجوية لإسرائيل، سواء من حيث الفعالية أو التكلفة.

كيف يعمل؟

يستخدم النظام الليزر عالي الطاقة حيث يتمركز على الأرض، ويتراوح مداه بين مئات الأمتار إلى عدة كيلومترات، يقوم الليزر بتسخين قذيفة الهدف في المناطق المعرضة للخطر، بما في ذلك محركها أو رأسها الحربي، حتى يدمر المقذوف.

وهذا يختلف عن الوسائل التقليدية التي تستخدمها إسرائيل لتدمير الصواريخ والقذائف، حيث يتم استخدام الرادار لتحديد التهديد القادم ثم يتم إطلاق صاروخ اعتراضي لتدمير المقذوف في الجو.

وكما قال الخبراء فإن درع الليزر سيكون أرخص وأسرع وأكثر فعالية مقارنة بالقبة الحديدية.

ووفقا للخبراء، فإن تكلفة كل صاروخ اعتراضي من القبة الحديدية تقدر بنحو 50 ألف دولار، إن لم يكن أكثر.

وقال يهوشوا كاليسكي، الباحث البارز في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، لشبكة CNN، إن إسرائيل تطلق صاروخين في كل اعتراض.

وتعترض إسرائيل المقذوفات بشكل شبه يومي منذ بدء الحرب مع جارتها الشمالية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 50 مقذوفا عبروا، الثلاثاء، فقط من جنوب لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، مضيفا أن بعضها تم اعتراضه والبعض الآخر لم يتم اعتراضه.

وقالت شركة رافائيل، التي تساعد في إنتاج الشعاع الحديدي، إن نظام الدفاع بالليزر "يكلف صفرًا تقريبًا لكل اعتراض".

وفي 2022، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت إن كل اعتراض قائم على الليزر من المتوقع أن يكلف 2 دولار فقط.

وقال ساشا بروخمان، زميل الأبحاث الزائر في التحليل الدفاعي والعسكري في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره لندن، لشبكة CNN: "من الواضح أن الاقتصاد هو النقطة المهمة، ولن يدمر ميزانية الدفاع".

وقال خبراء إن نظام الليزر سيكون أكثر فعالية ضد الطائرات بدون طيار، والتي فشلت القبة الحديدية في اعتراضها.

في حين أن القبة الحديدية تعترض وتدمر معظم المقذوفات، إلا أنها مصممة في المقام الأول لمواجهة الصواريخ والقذائف، وليس الطائرات بدون طيار.

وقال الخبراء إن المركبات الجوية بدون طيار صغيرة وخفيفة وتحلق بشكل منخفض، مما يعني أن أنظمة الرادار الإسرائيلية لن تكتشفها دائمًا بالطريقة التي تكتشف بها الصواريخ، والتي هي أكبر كما أن الطائرات بدون طيار ليس لها دائمًا وجهة محددة وقد تغير الاتجاه في منتصف الرحلة.

وقال كاليسكي إن نظام الليزر سيكون فعالًا للغاية ضد الطائرات بدون طيار، وسيكون الليزر قادرًا على "تسخين وتدمير" الطائرات بدون طيار والطائرات بدون طيار بشكل فعال.

من يمتلك النظام الدفاعي؟

جربت حكومات أخرى أنواعًا مختلفة من أنظمة الليزر.

واختبرت البحرية الأمريكية أسلحة ليزر عالية الطاقة يمكنها تدمير الطائرات في منتصف الرحلة وعرضت بريطانيا مؤخرًا سلاحًا يعمل بالطاقة الليزرية يمكن استخدامه ضد التهديدات الجوية، كما قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الصين وروسيا تعملان على تطوير نظام يمكنه استهداف الأقمار الصناعية.

ومن غير الواضح ما إذا كانت إيران قد طورت نظام دفاع ليزر خاص بها.

وفي 2022، قالت إيران إنها "قادرة على تصنيع أسلحة الليزر للدفاع عن المناطق الحساسة"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

ومع ذلك، يشتبه في أن إيران تمتلك سلاح الليزر "الصياد الصامت" الصيني الصنع، حسبما قال الخبراء، مضيفين أن الليزر ليس بنفس قوة تلك المصممة للشعاع الحديدي.

هل سيغير القواعد؟

لا يزال شعاع الحديد الإسرائيلي يعاني من عيوب، حيث قال الخبراء إن نظام الليزر لن يعمل بشكل جيد في الطقس الغائم أو الممطر أو الضبابي، مضيفين أن هذا يقلل من قدرة الليزر على المرور عبر الغلاف الجوي والوصول إلى هدفه كما سيتطلب النظام كميات كبيرة من الطاقة لإبقائه قيد التشغيل.

كما تظل تطلعات المشروع والإطار الزمني المتوقع غير واضحة.

وقال بروخمان إن إحدى المشاكل الرئيسية هي أنه لتلبية تطلعاتهم باستخدام تقنية الليزر هذه، كانت الحكومات تحتاج دائمًا إلى مليارات الدولارات وعقود من البحث ولم ير العالم بعد ما إذا كانت إسرائيل "تفعل ذلك بالفعل".

وأضاف أن "الشعاع الحديدي قد يكون مغيرا لقواعد اللعبة بالنسبة لإسرائيل، لكنه سيظل طبقة أخرى من الدفاع".

وتابع أنه من المرجح أن يكون أكثر فعالية ضد الطائرات بدون طيار والصواريخ والقذائف قصيرة المدى.

وقال إنه قد لا يكون فعالًا ضد الصواريخ الباليستية، التي أحبطتها صواريخ "حيتس 2" و"حيتس 3" الاعتراضية الإسرائيلية تقليديًا.

ويقول الخبراء إن الشعاع الحديدي قد يعمل أيضًا كرادع لمزيد من الهجمات من قبل إيران أو وكلائها.

وفي الشهر الماضي، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن حماس كانت حريصة على تنفيذ هجومها في 7 أكتوبر بحلول نهاية عام 2023، خوفًا من أن تبدأ إسرائيل في نشر نظام الليزر الخاص بها، والذي كان ليكون أكثر فعالية ضد صواريخ حماس.

وكانت الصحيفة تستشهد بوثائق استولى عليها الجيش الإسرائيلي وحصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز.

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق.

وقال بروخمان: "قد تحسب إيران ووكلاؤها أن هذا من شأنه أن يغير قواعد اللعبة من وجهة نظرهم، وأنه من شأنه أن يقلل بشكل خطير من قيمة عشرات أو مئات الآلاف من الصواريخ التي يعملون على بنائها كترسانة استراتيجية لردع إسرائيل".