تشمل القبة الحديدية ومقلاع داوود.. نظرة على منظومات الدفاع الإسرائيلية

(CNN)-- قد يؤدي الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل الثلاثاء إلى تغيير الموازين في الوضع المتوتر للغاية بالفعل في الشرق الأوسط حيث تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن طهران "ستدفع الثمن".

تشغل إسرائيل مجموعة من الأنظمة الدفاعية لمنع الهجمات بكل السبل بدءًا من الصواريخ الباليستية ذات المسارات التي تأخذها فوق الغلاف الجوي إلى صواريخ كروز وصواريخ تحلق على ارتفاع منخفض.

لقد كان نظام القبة الحديدية في البلاد يتصدر عناوين الأخبار في كثير من الأحيان منذ تصاعد الأعمال العدائية الإقليمية في العام الماضي في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل والقصف العسكري الإسرائيلي اللاحق لغزة. لكن القبة الحديدية هي الطبقة السفلية للدفاع الصاروخي الإسرائيلي، وفقا لمنظمة الدفاع الصاروخي في إسرائيل (IMDO).

هناك ما لا يقل عن 10 بطاريات للقبة الحديدية في إسرائيل، كل منها مجهزة برادار يكتشف الصواريخ ثم يستخدم نظام قيادة وسيطرة يحسب بسرعة ما إذا كانت المقذوفة القادمة تشكل تهديدًا أو من المحتمل أن تضرب منطقة غير مأهولة بالسكان. وإذا كان الصاروخ يشكل تهديدا، فإن القبة الحديدية تطلق صواريخ من الأرض لتدميره في الجو.

الدرجة التالية في سلم الدفاع الصاروخي هي مقلاع داوود، الذي يحمي من التهديدات قصيرة ومتوسطة المدى، وفقًا لمنظمة الدفاع الصاروخي في البلاد (IMDO).

يستخدم نظام مقلاع داوود، وهو مشروع مشترك بين نظام رافائيل الدفاعي المتقدم الإسرائيلي وعملاق الدفاع الأمريكي رايثيون، صواريخ اعتراضية من نوع “Stunner” و” SkyCeptor” للضرب الحركي لضرب أهداف على بعد 186 ميلاً، وفقًا لمشروع التهديد الصاروخي في مركز الدفاع عن النفس لمركز الدراسات الدولية والاستراتيجية (CSIS).

وفوق مقلاع داوود يوجد نظاما السهم 2 والسهم 3 الإسرائيليان، اللذان تم تطويرهما بالاشتراك مع الولايات المتحدة.

يستخدم نظام السهم 2 رؤوسًا حربية متشظية لتدمير الصواريخ الباليستية القادمة في مرحلتها النهائية – أثناء غوصها نحو أهدافها – في الغلاف الجوي العلوي، وفقًا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS).

يبلغ مدى نظام السهم 2، 56 ميلاً ويبلغ أقصى ارتفاع له 32 ميلًا، وفقًا لتحالف الدفاع الصاروخي، الذي وصف النظام بأنه ترقية للدفاعات الصاروخية الأمريكية باتريوت التي استخدمتها إسرائيل ذات يوم في هذا الدور.