دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، مقطع فيديو لمخدرات مضبوطة تبلغ قيمتها السوقية مليون دينار (نحو 3.2 مليون دولار) لافتة إلى أن المهرب كان يتلقى تعليمات من خارج الكويت.

جاء ذلك بتدوينة للداخلية الكويتية على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) ورد فيه: "تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من توجيه ضربة قوية لشبكات تهريب المخدرات، حيث تم ضبط 85 كيلوغراماً من مادة الشبو المخدرة بقيمة سوقية تقدر بمليون دينار، بحوزة شخص آسيوي الجنسية يعمل لصالح شبكة دولية ويتلقى تعليمات من الخارج لترويج السموم داخل البلاد".

وتابعت: "يأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة من النجاحات الأمنية التي تؤكد التزام وزارة الداخلية بحماية المجتمع من آفة المخدرات، ويبعث هذا الإنجاز برسالة قوية لكل من يحاول تهريب وترويج المواد المخدرة، حيث أثبت رجال المكافحة قدرتهم على التصدي للتحديات واستمرارهم في تفكيك الشبكات الإجرامية. وتمت إحالة المتهم مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وأضافت: "وتؤكد وزارة الداخلية على التزامها بتطبيق القانون على الجميع بكل جدية وحزم، للحفاظ على أمن البلاد، كما تدعو الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة عبر هاتف الطوارئ (112) أو الخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141)".