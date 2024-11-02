هل هناك فرصة لأن تمارس أمريكا المزيد من الضغط لوقف إطلاق النار بغزة وإنهاء الحرب في لبنان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس على تدوينة تناولت حاجة لبنان لشخصيات مثل رئيس الوزراء الراحل، رفيق الحريري مع ازدياد المنشورات المتمنية عودة شخصيات راحلة للمشهد السياسي اللبناني وسط ما تشهده البلاد بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عملياته ضد حزب الله.

وبدأ الأمر بتدوينة نشرها صاحب حساب Nadine Hajjarعلى منصة إكس (تويتر سابقا) بصورة لقبر رفيق الحريري بتعليق ورد فيه: "لبنان بحاجه لدم من فئة رفيق الحريري"، ليرد ساويرس قائلا: "صعب".

وعلّق صاحب حساب naser Georgy قائلا: "أو بشير الجميل"، ليرد أيضا ساويرس قائلا: " صعب برضه".

وتستمر فيه عمليات الجيش الإسرائيلي في مناطق داخل لبنان ضد حزب الله وسط تصريحات رسمية متفائلة عن احتمال اقتراب اعلان وقف إطلاق النار بعد القضاء على عدد من قيادات الحزب يتقدمهم الأمين العام، حسن نصرالله.