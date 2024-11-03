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نشر الأحد ، 03 نوفمبر / تشرين الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو لسائق سيارة ركاب "ميكروباص" كان يقودها أعلى كوبري مخصص لعبور المشاة في محافظة القليوبية، بينما كشفت وزارة الداخلية تفاصيل الحادث، وسط تفاعل.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، تويتر سابقًا، الأحد: "كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق (تيك توك) متضمناً قيام قائد سيارة (ميكروباص) بالسير أعلى كوبرى مخصص لعبور المشاة بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية".

وأردفت الوزارة قائلة: "بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بمركز شرطة ديرب نجم بالشرقية، وتبين انتهاء رخصتي القيادة والسير".

وأضافت وزارة الداخلية المصرية أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها".

ونشرت وزارة الداخلية المصرية صورة ومقطع فيديو للسائق وللسيارة وهي تسير أعلى كوبري المشاة، وأرفقتهما بمنشورها على منصة "إكس".

وتفاعل متابعون على "إكس"، على منشور الوزارة وجاءت تعليقاتهم كالتالي: