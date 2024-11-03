مصر.. تحديث عدد السكان يشعل تفاعلا و"مولود كل 16 ثانية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، السبت، وصول عدد السكان داخل الدولة إلى 107 ملايين نسمة تساؤلات بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منها عن عدد المصريين في الخارج.

وقال الجهاز في بيان نقلته بوابة الأهرام: "بلغ عدد السكان (106 ملايين نسمة)، الخميس الموافق 8/2/2024 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان، ومع بلوغ عدد السكان (107 ملايين نسمة) يكون قد تحققت زيادة سكانية (الفرق بين عدد المواليد والوفيات) قدرها مليون نسمة خلال 268 يوماً (8 شهور و28 يوم)".

وأضاف: "يلاحظ تزايد الفترة الزمنية للوصول إلى 107 ملايين نسمة لتصبح 268 يوماً مقابل 250 يوماً خلال المليون السابق و(245) يوماً خلال فترة تحقق المليون الأسبق نظراً لتراجع متوسط أعداد المواليد اليومية إلى (5385) مولود مقابل (5599) مولود خلال فترة الوصول إلى 106 مليون نسمة و(5683) مولودًا للوصول إلى 105 ملايين نسمة.. وقد بلغ عدد المواليد ( 1.443) مليـون خلال الفترة من (8/2/2024إلى2/11/2024) بمتوسـط (5385 مولودًا) يومياً و(224 مولود) كل ساعة و (3.7 مولود) في الدقيقة بما يعني متوسط مولود كل 16 ثانية تقريباً ووفقاً للبيانات الأولية للمواليد والوفيات لعام 2023 والمسجلة بقاعدة البيانات بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان فقد انخفض معدل المواليد من (21.1 ) لكل ألف من السكان عام 2022 إلى ( 19.4 ) في الألف عام 2023".

وتابع الجهاز في بيانه: "سجلت محافظات (أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، الأقصر) أعلى معـدلات للمواليد (25، 24 ، 24 ، 23 ، 23) لكل ألف من السكان على الترتيب فيما سجلت محافظات (بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية) أقل المعدلات (12 ، 16، 16 ، 16، 17) لكل ألف من السكان على الترتيب".