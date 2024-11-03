الإمارات.. كاميرات ترصد حوادث مرورية وسببها بفيديو تنشره شرطة أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت شرطة العاصمة الإماراتية، أبوظبي، مقطع فيديو لبعض الحوادث التي رصدتها كاميرات المراقبة في شوارع الإمارة.

مقطع الفيديو نشرته شرطة أبوظبي على صفحتها الرسمية بمنصة إكس (تويتر سابقا) بتعليق قالت فيه: "بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة ’لكم التعليق‘ وحملة ’درب السلامة 2‘ فيديو لحوادث بسبب الانحراف المفاجئ وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي".

وتابعت الشرطة في بيانها: "دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي السائقين إلى تجنب الانحراف المفاجئ، وتفادي تجاوز المركبات الأخرى بصورة خاطئة، والتأكد من خلو الطريق في حال التجاوز أو الانتقال إلى المسار الآخر، وعدم التنقل بين المسارات بطريقة متهورة تعرض السائق للخطر والتأكد من استخدامك للمسار الصحيح في حال الانتقال إلى طريق آخر".