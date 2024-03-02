الإمارات.. فيديو حوادث طرق بسبب الانشغال بغير الطريق تنشره شرطة أبوظبي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت شرطة أبوظبي، الجمعة، مقطع فيديو لحوادث سير واصطدام بسبب الانشغال بغير الطريق.

مقطع الفيديو نشرته شرطة أبوظبي على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلة بتعليق: "بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة وضمن مبادرة ’لكم التعليق‘ فيديو لحوادث بسبب الانشغال بغير الطريق أثناء توقف حركة السير في الطريق وعدم الانتباه".

وحذرت شرطة أبوظبي "السائقين من مخاطر الانشغال بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية الجسيمة".

وذكرت شرطة أبوظبي بأن "مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت 800 درهم (نحو 218 دولارا) و4 نقاط مرورية".