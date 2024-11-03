السعودية تعلن إعدام مواطن في مكة وتكشف ما قام به

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن في منطقة مكة المكرمة كاشفة تفاصيل هويته وما أدين به.

جاء ذلك في بيان للداخلية قالت فيه: "أقدم فيصل بن عبث بن عبدالله الخراص العتيبي - سعودي الجنسية - على قتل فؤاد بن مطلق بن جهز الروقي -سعودي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.. وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ وصدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه، وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا".

وتابعت: "تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني يوم الأحد 1446/5/1 هـ الموافق 03 / 11 / 2024م بمنطقة مكة المكرمة".

وأضافت: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".