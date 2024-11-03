ما هو شرط السعودية للتطبيع مع إسرائيل؟ فيصل بن فرحان يجيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يستمر التفاعل على الجلسة الحوارية لوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مع مذيعة CNN، بيكي اندرسون خلال مؤتمر مستقبل الاستثمار، وخصوصا فيما يتعلق بأسلوب رد الوزير على ما لمناورة للحصول على رد حيال الانتخابات الأمريكية وتفصيل أي من دونالد ترامب أو منافسته كامالا هاريس.

وأكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على أن الشعب الأمريكي في الانتخابات الرئاسية 2024 سيختار المرشح الأفضل الذي يراه، مشددا في الوقت ذاته على أن السعودية عملت مع إدارات من الجمهوريين والديمقراطيين بشكل ناجح.

وتطرق الأمير فيصل لملفات أخرى إقليمية في الجلسة الحوارية حيث أكد على "قدرة بلاده في التعامل مع الأزمات في المنطقة وحفظ الاستقرار".

وحول غزة والقضية الفلسطينية، قال الوزير السعودي إن بلاده تدعم جهود وقف إطلاق النار بعد ما وصفها بـ"اللحظات المحبطة" السابقة التي أعلن فيها عن الاقتراب من التوصل لاتفاق، مؤكدا على أن "الفلسطينيين لديهم الحق في تقرير المصير وإقامة دولتهم الخاصة وأن إقامة الدولة الفلسطينية مرتبط بالقوانين الدولية".