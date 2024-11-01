وزير خارجية السعودية يثير تفاعلا بما قاله عن التطبيع مع إسرائيل وغزة

طبيب أمريكي عمل بغزة لـCNN: من الصعب تلقي بعض رسائل زملائنا هناك.. ماذا قال عمن لا يستطيعون مساعدته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما قاله حيال موقف المملكة من تطبيع العلاقات مع إسرائيل بالإضافة إلى الوضع في غزة والعلاقات مع إيران.

تصريحات الأمير فيصل بن فرحان أتت في حوار على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار مع الزميلة بيكي اندرسون بـCNN، حيث قال إن تطبيع بلاده مع إسرائيل "غير وارد حتى التوصل إلى حل بشأن إقامة الدولة الفلسطينية" مضيفًا أن "أمن كل المنطقة معرض للخطر إذا لم نعالج حقوق الفلسطينيين، وإذا لم نجد طريقًا إلى مسار يقودنا إلى دولة فلسطينية".

وتابع الأمير فيصل بن فرحان إن "إنشاء دولة فلسطينية لا يتعلق بما إذا كانت إسرائيل تقبل أم لا، بل إنه مرتبط بمبادئ القانون الدولي"، مضيفًا أن "قرارات الأمم المتحدة التي أدت إلى إنشاء دولة إسرائيل كانت تهدف بوضوح إلى إقامة دولة فلسطينية أيضًا، لذا يتعين علينا أن نجعل ذلك يحدث".

وأضاف وزير الخارجية السعودي أن "ما يحدث الآن في شمال غزة، حيث يفرض حصارًا كاملاً على أي وصول للسلع الإنسانية، إلى جانب هجوم عسكري مستمر دون أي مسارات حقيقية للمدنيين للعثور على مأوى، وإيجاد مناطق آمنة، لا يمكن وصف ذلك إلا بأنه شكل من أشكال الإبادة الجماعية".