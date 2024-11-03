السعودية.. فيديو وأسلوب سرقة 5 سيارات يثير تفاعلا والداخلية ترد

الأحد ،

نشر الأحد ، 03 نوفمبر / تشرين الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعادت وزارة الداخلية السعودية نشر مقطع فيديو مأخوذ من كاميرا مراقبة يظهر لحظة القيام شخص بسرقة سيارة بوضع التشغيل لتكشف بعدها تفاصيل عن سرقات 5 سيارات أخرى بالأسلوب ذاته.

الفيديو نشرته وزارة الداخلية السعودية عبر صفحتها بمنصة سناب شات مؤكدة إلقاء القبض على 3 أشخاص.

وقالت الداخلية في بيان: "قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية التشادية ومواطنانا لسرقتهم 5 مركبات في وضع التشغيل (تم استردادها)".

ونشرت الداخلية السعودية صورة (من الظهر) للأشخاص الثلاثة المقبوض عليهم مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة".