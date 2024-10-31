دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسفيرة المملكة العربية السعودية بأمريكا، الأميرة ريما بنت بندر، و"اقتحام" قطة سوداء اللون للبث الذي كانت تجريه ضمن مشاركتها بمبادرة مستقبل الاستثمار.

وجاء بث الأميرة ريما خلال مشاركتها بجلسة حملت عنوان "هل يمكن لاقتصاد المحيطات الازدهار في الثورة الصناعية القادمة"، ضمن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وأكدت الأميرة في مشاركتها على أن "ما يحدث في المحيطات له تأثير مباشر على حياتنا اليومية، لذا علينا تعليم الأجيال القادمة أهمية الحفاظ على الموارد المائية إضافةً إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لبناء مستقبل مستدام"، مشددةً على أهمية التفكير بطرق مبتكرة لضمان بقاء واستمرار الحياة ورفاهية هذا الكوكب، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وابرز السفيرة السعودية بكلمتها "أهمية تسهيل عمل الشركات لتحقيق فرص أفضل والإسهام في معالجة قضايا المحيطات البيئية، منوهة بأهمية العمل الجماعي وإشراك المجتمع المحلي لتعزيز الشعور بالمسؤولية والملكية للفكرة البيئية بين الناس"، قائلة إن "لدينا مسؤولية مشتركة في تعليم الأبناء قيمة البيئة وتوعيتهم بأهمية العيش المستدام، مما يحفز جهودنا الجماعية للحفاظ على مستقبلنا البيئي، مضيفةً أن القرارات التي نتخذها اليوم بشأن المحيطات ستشكل مستقبل كوكبنا".