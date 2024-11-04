إيران.. مقتل عميد وعنصر في الحرس الثوري إثر تحطم طائرة جنوب شرق البلاد

(CNN) – أسفر تحطم طائرة خفيفة تابعة للحرس الثوري الإيراني إلى مقتل ضابط برتبة عميد يشغل منصب قائد لواء إلى جانب قائد الطائرة، وفق ما نشرته وكالة "مهر" شبه الرسمية الإيرانية الإثنين.

ونقلت الوكالة عن مكتب العلاقات العامة لمقر القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إعلانه أن طائرة "جيروبلين" خفيفة تابعة للقوات البرية للحرس الثوري تحطمت.

وأشارت "مهر" إلى أن الطائرة تعرضت لحادث أثناء قيامها بعمليات قتالية في منطقة "سيركان" على الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد.

وأسفر تحطم الطائرة عن مقتل العميد الثاني حميد مازندراني وهو قائد "لواء نينوى" بمحافظة غلستان وقائد الطائرة حامد جندقي وهو عنصر في القوات البرية بالحرس الثوري الإيراني، وفقا لـ"مهر".