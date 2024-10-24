تحذير من الحرس الثوري الإيراني لإسرائيل بشأن نظام "ثاد"

(CNN) -- أصدر قائد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، حسين سلامي، تحذيرا لإسرائيل الخميس، من الثقة المفرطة في نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" الذي أرسلته الولايات المتحدة لها.

ووفقاً لوسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، جادل اللواء سلامي بأن نظام "ثاد" هو نظام دفاعي محدود وأن اعتماد إسرائيل عليه لن يضمن لها النصر ضد "هجمات انتقامية محتملة من جبهة المقاومة".

وقال سلامي وفقا لقناة "Press TV" الحكومية الإيرانية: "لا تثقوا بـ"ثاد" فقدراته محدودة... أطلقوا بقدر ما تريدون، سيطلق أعداؤكم أكثر منكم بعدة مرات. لا يمكنكم الانتصار بهذا (النظام)، وسوف نهزمكم".

وتأتي هذه التعليقات في أعقاب نشر نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" في إسرائيل إلى جانب عشرات من العسكريين الأمريكيين لتشغيله "للمساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية في أعقاب الهجمات الإيرانية غير المسبوقة ضد إسرائيل في 13 أبريل ومرة ​​أخرى في الأول من أكتوبر".