(CNN) – أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، الإثنين، كشفت عملية تلفيق تهمة حيازة مواد مخدرة لمقيم، ضلعت فيها طليقته وضابط وعسكريان وآخرون من وزارة الداخلية عبر "التآمر" عليه.

ونشرت الداخلية بيانا أعلنت فيه أن التحريات التي أجراها رجال مكافحة المخدرات كشفت أن "المخدرات المضبوطة تم دسها في مركبة المجني عليه بطرق خفية دون علمه، بمساعدة ضابط وعسكريين من دوريات الأمن".

وأضافت الوزارة في بيانها بالقول: "وعند ضبط المقيم، تم إحالته إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث تم تزوير محضر الضبط بطريقة مخالفة للواقع".

وأردفت الداخلية: "وقد أسفرت التحريات الدقيقة عن ضبط جميع المتورطين في هذه الجريمة، وعددهم تسعة أشخاص، حيث اعترف كل منهم بدوره فيها، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال التحقيقات".

وأكدت الوزارة في البيان "أن لا أحد فوق القانون، وأن مهمة رجل الأمن الأساسية هي حفظ الأمن والكشف عن الحقيقة وإعطاء كل ذي حق حقه"، وشددت على التزامها بـ"تحقيق العدالة وحرصها التام على تقديم المتهمين إلى العدالة في جميع القضايا"، وفقا للبيان.