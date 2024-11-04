دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة المالية السعودية في بيان، الاثنين، أرقام ميزانية الربع الثالث من عام 2024، موضحة أن النفقات الإجمالية بلغت 339 مليار ريال (حوالي 90.2 مليار دولار)، في حين بلغت الإيرادات 309 مليارات ريال (حوالي 82.3 مليار دولار).

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل عجز قدره 30 مليار ريال (حوالي 8 مليارات دولار)، خلال الربع الثالث.

وبحسب التقرير ربع السنوي لأداء الميزانية، فإن الإيرادات غير النفطية ارتفعت بنسبة 6% لتصل إلى نحو 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار)، وبلغت الإيرادات النفطية للميزانية 190 مليار ريال (50.6 مليار دولار) خلال الربع الثالث من 2024، بحسب ما أوردت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية عبر منصة إكس، تويتر سابقًا.

في حين أكدت الوزارة أن إجمالي الإيرادات خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 956 مليار ريال سعودي (254.5 مليار دولار).

وأوضحت وزارة المالية السعودية أن إجمالي الإيرادت غير النفطية بلغ 370,456 مليار ريال (98.5 مليار دولار) خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي النفقات خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024 بلغت 1,014 تريليون ريال (حوالي 266.4 مليار دولار).

وسجل الدين العام السعودي بنهاية سبتمبر/أيلول 2024 نحو 1.158 تريليون ريال.

وزادت الإيرادات النفطية للسعودية 16% في أول 9 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي.