الكويت.. فيديو ما فعله سائق أمام مدرسة يشعل تفاعلا والأمن يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ما فعله قائد سيارة أمام مدرسة في منطقة الفروانية الأمر الذي أثار تفاعلا.

وأعادت وزارة الداخلية الكويتية نشر مقطع من الفيديو المتداول بتدوينة على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا)، قائلة في بيان: "في إطار جهود متابعة المخالفات المرورية، تفاعلت مديرية أمن الفروانية ممثلة في إدارة العمليات والدوريات قسم تسيير الآليات مع مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شخصًا يقود مركبته باستهتار ورعونة في منطقة الفروانية أمام إحدى المدارس مما عرض حياة الطلبة للخطر".

وتابعت: "بناء على التحريات، تم الاستدلال على المركبة في منطقة العمرية وضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق قائدها، تمهيدًا لإحالته إلى الجهات المختصة".

وأضافت الداخلية أنها تؤكد "التزامها بتطبيق القانون على كل من يخالف الأنظمة المرورية، حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين، وردعًا لأي سلوكيات متهورة على الطريق".