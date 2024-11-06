(CNN) – علّق الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي، محمد علي الحسيني، على فوز المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، بانتخابات الرئاسة الأمريكية، مشيرا إلى أن قرار الشعب الأمريكي هو الأهم رغم أنه توقع فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وكتب الحسيني عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "نعم، قلنا بفوز هاريس لكثير من الدلالات والمعطيات، لكن في الديمقراطية الأميركية كل شيء وارد، والناخب الأميركي قال كلمته وهي الأهم".

وتابع الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي: "مبروك للفائز، ونأمل أن يساهم في جعل الشرق الأوسط أكثر سلماً وأمانًا".

وكان الحسيني قد كتب في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على "إكس": "الى دونالد ترامب... اعهد عهدك وأجمع شملك... اخذنا القرار... كمالا هاريس... رئيسة الولايات المتحدة".

وحسب إحصاء CNN وصل ترامب إلى عتبة الـ270 صوتا في المجمع الانتخابي ليحسم السباق نحو البيت الأبيض متفوقا على هاريس التي خسرت ولايات متأرجحة رئيسية مثل بنسلفانيا وويسكونسن وكارولينا الشمالية وجورجيا حتى وقت كتابة هذا الخبر لصالح خصمها.