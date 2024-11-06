ترامب يفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 بإحصاء CNN

بـ3 نقاط.. مذيع CNN يحدد القضايا التي أثرت على هذه الانتخابات الأمريكية أكثر من غيرها

(CNN)-- سيفوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بولاية ويسكونسن التي تمثل ساحة معركة رئيسية، حسبما تتوقع شبكة CNN.

وهناك 10 أصوات انتخابية على المحك في ولاية ويسكونسن، ويتطلب الفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ما لا يقل عن 270 صوتًا انتخابيًا.

وبتوقع CNN فوز ترامب في ويسكونسون، فإنه حصل على 276 صوتا بالمجمع الانتخابي مقابل 219 صوتا لمنافسته الديمقراطية، كامالا هاريس.

من فاز في عام 2020: أعاد الرئيس جو بايدن ولاية ويسكونسن إلى اللون الأزرق بأقل من نقطة واحدة بعد فوز ترامب بالولاية بفارق ضئيل في عام 2016. وكسر فوز ترامب سلسلة المرشحين الديمقراطيين للرئاسة - فقد فازوا في الانتخابات السبعة السابقة.