"أربعينية" مقتل حسن نصرالله.. خامنئي يعلق وسط تفاعل

مسؤول إسرائيلي عن استهداف حسن نصرالله: نقطة تحول في الصراع لأنه شخصية لا يمكن تعويضها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، الخميس، سلسلة تدوينات بعد مضي 40 يوما على إعلان مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله بضربة إسرائيلية في لبنان.

وقال خامنئي في التدوينات التي نشرت على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): " تصادف هذه الأيام الذكرى الأربعين لاستشهاد المجاهد العظيم في عصرنا، الذي لم يعرف الكلل، السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، ورفع الله قدره، وعظم الله أجره. وإننا نُكرّم ذكره".

وتابع: " نُكرّم ذكرى الشهيد السيد حسن نصر الله، والشهيد هنية، والشهيد صفي الدين، والشهيد يحيى السنوار، والشهيد نيلفروشان، وسائر شهداء المقاومة. فللحق والإنصاف، لقد منحوا الإسلامَ وجبهةَ المقاومة عزّةً وقوّةً وقدرةً مضاعفة".

وأضاف: " عرج السيّد العزيز نصر الله إلى المقامات السامية للشهداء، ونال ما كان يتمنّاه، ولكنّه ترك لنا إرثًا خالدًا، ألا وهو حزب الله"، لافتا على أن "أنواع الجهاد هذه، المتواصلة اليوم بقوّة في لبنان وغزة وفلسطين، سيستتبعها حتمًا انتصارُ جبهة المقاومة. هذا ما يُدركه المرء من مُجمل الأحداث، ومن الوعد الإلهيّ أيضًا".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، قد أعلن بتدوينة نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي مقتل حسن نصرالله بتدوينة قال فيها: "قضى الجيش الإسرائيلي على المدعو حسن نصرالله زعيم تنظيم حزب الله الإرهابي وأحد مؤسسيه. كما قضى الجيش الإسرائيلي على المدعو علي كركي قائد جبهة الجنوب في حزب الله الإرهابي وعدد آخر من القادة في حزب الله"، حسب زعمه".

وأضاف أفيخاي أدرعي حينها: "لقد أغارت طائرات سلاح الجو بتوجيه استخباري دقيق لهيئة استخبارات المؤسسة الأمنية على المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية"، موضحا: "لقد نفذت الغارة في الوقت الذي تواجدت قيادة حرب الله داخل المقر وقاموا بتنسيق أنشطة إرهابية ضد مواطني إسرائيل".