الكويت.. فيديو مداهمة أمنية تضبط إيرانيان ومواطن والداخلية تكشف تفاصيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، مقطع فيديو من مداهمة أمنية على شخصين يحملان الجنسية الإيرانية ومواطن وآخرين ضمن تشكيل عصابي.

مقطع الفيديو نشرته الداخلية الكويتية "مموها" على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا)، قائلة في بيان مرافق: "استمراراً للجهود الأمنية الحثيثة لضبط الخارجين عن القانون ومكافحة الفساد، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا في وزارة الداخلية، تمكنت إدارة البحث والتحري بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص (مواطن، وشخصان من الجنسية الإيرانية، وشخص من غير محددي الجنسية) بتهمة تزوير محررات رسمية".

وتابعت: "حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين باستخراج إجازات مرضية بتواريخ قديمة معتمدة من مركز طبي شهير وإدارة التراخيص الطبية، دون حضور المريض، وذلك مقابل مبالغ مالية".

وأضافت: "وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، وبإصدار إذن من وكيل النائب العام، تم ضبط المتهمين والعثور بحوزتهم على الأجهزة والأختام المستخدمة في عمليات التزوير، بالإضافة إلى مواد يشتبه أنها مسكرة ومواد مخدرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص"، مؤكدة على "استمرار جهودها في التصدي بكل حزم لكل من يحاول الخروج عن القانون"، ومشددة على "التزامها بمكافحة الفساد وحماية أمن الوطن والمجتمع".