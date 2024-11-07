الجيش اللبناني: قتلى وجرحى باستهداف إسرائيلي قرب "حاجز الأولي"

(CNN) – ذكر الجيش اللبناني أن إسرائيل استهدفت سيارة أثناء مرورها عند "حاجز الأولي" في مدينة صيدا، ما أسفر عن مقتل 3 مواطنين ووقوع إصابات بين قوات الجيش وعناصر من اليونيفيل، وفقا لبيان صدر الخميس.

وجاء في بيان الجيش: "استهدف العدو الإسرائيلي سيارة أثناء مرورها عند حاجز الأولي - صيدا ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين كانوا بداخلها".

وأعلن الجيش وقوع 3 إصابات بين صفوفه إلى جانب سقوط 4 جرحى من عناصر الوحدة الماليزية العاملة ضمن قوات اليونيفيل.

وأشار الجيش اللبناني إلى أن الإصابات في صفوف اليونيفيل حدثت نظرا لمرور آليات تابعة للوحدة الماليزية عند الحاجز نفسه.

ولم يصدر تعليق من الجيش الإسرائيلي حول الأمر بعد.