لبنان: إسرائيل مسحت معظم شوارع 37 بلدة ودمرت 40 ألف وحدة سكنية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بتعرض شوارع وأحياء وبلدات "بكاملها" للتدمير على مستوى البلاد، جراء العمليات الإسرائيلية.

وقالت الوكالة إنه "في إطار الحرب التدميرية التي يشنها العدو الإسرائيلي على لبنان عمومًا والجنوب خصوصًا، والغارات والأعمال العسكرية التدميرية، يقوم جيشه بتفخيخ وتدمير أحياء في مدن وبلدات بكاملها".

وأوضحت الوكالة أن "أكثر من شارع وحي في 37 بلدة تم مسحها وتدمير منازلها، وأكثر من 40 ألف وحدة سكنية دُمرت تدميرًا كاملا، وهذا يحدث في منطقة في عمق ثلاثة كيلومترات تمتد من (بلدة) الناقورة حتى مشارف (بلدة) الخيام".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر الشبكات الاجتماعية لحظات تدمير مبان في جنوب لبنان. بينما يقول الجيش الإسرائيلي في بياناته إنه يقوم بتدمير البنية التحتية لحزب الله.

وتصاعدت وتيرة الحرب الإسرائيلية في لبنان منذ نهايات سبتمبر/أيلول الماضي، مصحوبة بعمليات برية في جنوب لبنان تقول إسرائيل إنها "محدودة"، إضافة إلى غارات جوية على مناطق متفرقة من البلاد. في وقت يواصل حزب الله الصواريخ والطائرات المسيّرة في اتجاه إسرائيل.

وهناك 3002 قتيل، و13492 مصابًا جراء الحرب في لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين.

وأفادت تقارير إسرائيلية بمقتل عشرات الإسرائيليين على خلفية أحداث الحرب في لبنان وقطاع غزة.