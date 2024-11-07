السعودية.. القبض على سوداني قدم سيارة و20 ألف ريال رشوة وما المقابل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، إلقاء القبض على مقيم من الجنسية السودانية كاشفة اسمه بالكامل وذلك بقضية رشوة وتزوير.

جاء ذلك ضمن بيان لهيئة المراقبة ومكافحة الفساد السعودية قائلة: "بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تم القبض على المقيم: عثمان محمد نعيم عبدالرحمن، سوداني الجنسية لحظة تسلميه مركبة ومبلغ 20 ألف ريال، تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه والبالغ 80 ألف ريال.."

وتابعت أن ذلك كان مقابل "إدخال شحنة من ميناء جدة الإسلامي تحتوي على 4 أطنان تقريبا من مادة التبغ وذلك خلال تضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن أعلاف قادمة من السودان دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 1.075.200 مليون ريال بطريقة غير نظامية.."

وأضافت: "مازالت تحقيقات الهيئة مستمرة تمهيدا لإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه".