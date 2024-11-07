"اشتبك مع رجال الأمن".. مقتل سعودي أطلق النار على آخر وهرب

(CNN)-- أعلن الأمن السعودي مقتل مواطن، أطلق النار على آخر وأرداه قتيلا، خلال تبادل لإطلاق النار مع رجال الأمن إثر متابعتهم له بعد هروبه، وفقا لبيان نُشر الخميس.

وجاء في بيان الأمن العام: "باشرت شرطة محافظة النماص بمنطقة عسير حادث إطلاق نار على مواطن نتج عنه وفاته وهروب الجاني".

وتابع الأمن العام بالقول عن الجاني: "وبمتابعته بادر بإطلاق النار على رجال الأمن وتم التعامل معه بما يقتضيه الموقف لتحييد خطره، ما أدى إلى إصابته ووفاته".

وختم الأمن العام السعودي بالقول إنه "جرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الواقعة".