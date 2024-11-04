دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، تنفيذ حكم القتل (تعزيرًا) في أحد الجناة يحمل الجنسية الأردنية بمنطقة الجوف، بعد ثبوت اتهامه بتهريب أقراص الإمفيتامين المخدر، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم (مفيد أسعد محمد حمدوني)، أردني الجنسية، على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل (تعزيرًا) بالجاني (مفيد أسعد محمد حمدوني)، أردني الجنسية، الاثنين، 2/ 5/ 1446 هجرية، الموافق 4/ 11/ 2024 ميلادية بمنطقة الجوف"، بحسب ما ذكر البيان.