(CNN) – أكد الجيش الإسرائيلي أنه قرر عدم إرسال بعثة إنقاذ إلى أمستردام، على خلفية تعرض مشجعين لنادي مكابي تل أبيب لهجمات قبل وبعد مباراة ضد أياكس أمستردام الهولندي في بطولة الدوري الأوروبي مساء الخميس.

وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "بناء على تعليمات المستوى السياسي تقرر عدم ارسال بعثة من جيش الدفاع إلى أمستردام".

وكتب أدرعي في وقت سابق من الجمعة: "في أعقاب أحداث العنف الصعبة والخطيرة ضد مواطنين إسرائيليين في امستردام وبتوجيهات من المستوى السياسي وبعد تقييم الوضع يستعد جيش الدفاع بشكل فوري لإرسال بعثة إنقاذ بتنسيق مع الحكومة الهولندية".

وأشار الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في منشوره الأول، إلى أن البعثة التي كان يعتزم الجيش الإسرائيلي إرساله كانت ستضم "طواقم طبية وإنقاذ".

من جانبه، سيسافر وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إلى هولندا، حيث سيلتقي نظيره الهولندي.

وأشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن 10 إسرائيليين أُصيبوا في أعمال العنف التي وقعت قبل وبعد مباراة أياكس ومكابي تل أبيب التي انتهت بخماسية نظيفة للفريق الهولندي.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان: "ساعر سيوضح أهمية مكافحة معاداة السامية"، خلال وجوده في هولندا.

وأردفت الخارجية الإسرائيلية بالقول: "معاداة السامية الجديدة تستهدف إسرائيل وحقها في الوجود وفي الدفاع عن نفسها".

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الحكومة "تقوم بكل ما بوسعها لضمان أمن وسلامة مواطنيها الذين تعرضوا لهجوم وحشي في حادثة معاداة السامية التي وقعت في أمستردام".

وتابعت الخارجية: "يواصل رئيس الوزراء متابعته المستمرة عن كثب لتنفيذ الحلول من أجل العودة الآمنة لمواطنينا إلى إسرائيل".

وقال رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف في وقت مبكر من الجمعة إنه على اتصال بنتنياهو وإنه “شعر بالرعب من الهجمات المعادية للسامية على المواطنين الإسرائيليين”.

وقال رئيس الوزراء الهولندي: "هذا أمر غير مقبول على الإطلاق. أنا على اتصال وثيق مع جميع الأطراف المعنية وتحدثت للتو مع (رئيس الوزراء الإسرائيلي) نتنياهو هاتفيا للتأكيد على أنه سيتم تحديد هوية الجناة ومحاكمتهم"، وأردف: "الوضع في أمستردام الآن هادئ مجددا".