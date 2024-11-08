دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، الخميس، قرارها بسحب جنسيات من 930 حالة تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الداخلية الكويتية على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) ورد فيه: "عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً يوم الخميس الموافق 2024/11/7م برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، حيث قررت اللجنة سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد (930) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء".

وتعلن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت بصورة دورية قرارات عن سحب جنسيات من حالات متعددة وتعرضها على مجلس الوزراء للموافقة.

وكان من آواخر قراراتها، إعلان سحب الجنسية من 112 حالة في سبتمبر/ أيلول الماضي.