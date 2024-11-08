نتنياهو يقارن واقعة المشجعين الإسرائيليين في هولندا بـ"ليلة الكريستال"

القدس (CNN)-- تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجمعة، إحاطة من وزارة الخارجية الإسرائيلية، بشأن الجهود المبذولة لإعادة المواطنين الإسرائيليين من أمستردام، في أعقاب المواجهات التي وقعت ليلا وأسفرت عن إصابة مشجعي كرة قدم إسرائيليين.

وخلال اجتماع، قارن نتنياهو الهجمات "المعادية للسامية" على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين بـ"ليلة الزجاج المكسور" التي تعرف أيضا بـ"ليلة البلور" أو "ليلة الكريستال"، عندما هاجم النظام النازي شركات ومعابد يهودية ومنازل يملكها اليهود في جميع أنحاء ألمانيا عام 1938.

وقال نتنياهو وفقا لبيان حكومي: "تحل غدا، منذ 86 عاما، ذكرى ليلة الكريستال-الهجوم على اليهود، أيا كانوا، على الأراضي الأوروبية. لقد عادت الآن - بالأمس أحيينا ذكراها في شوارع أمستردام. هذا ما حدث. هناك فرق واحد فقط- تم تأسيس الدولة اليهودية في تلك الفترة. وعلينا أن نتعامل مع هذا"، وأضاف نتنياهو: "هذا الأمر، أولا وقبل كل شيء، يجعلنا نحن وهم، وكذلك الدول الحرة وهولندا معرضين للخطر".

كما تحدث نتنياهو مع السفير الإسرائيلي في هولندا، مودي إفرايم، بشأن المحادثات مع الحكومة الهولندية والجهود المبذولة لتحديد أماكن المواطنين الإسرائيليين الذين انقطع الاتصال بهم.

ومن جانبه، قال مصدر إسرائيلي مسؤول لشبكة CNN، الجمعة، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تراجع إجراءات الأمن للإسرائيليين المقيمين في الخارج ولجميع الأحداث الرياضية الإسرائيلية المستقبلية في أوروبا، بما في ذلك تعزيز التعاون مع السلطات المحلية.

ولم يكن المسؤول الإسرائيلي مخولا بالحديث علنا عن الاجتماعات المغلقة.