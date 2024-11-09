ماذا دار في أول اتصال بين وزير دفاع أمريكا مع نظيره الإسرائيلي الجديد؟

(CNN)-- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة، إن وزير الدفاع لويد أوستن أجرى أول اتصال هاتفي له مع نظيره الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس، حيث أكد "دعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل، ودفع باتجاه التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في لبنان".

وأضافت الوزارة، في بيان، أن أوستن أكد أيضا على الحاجة إلى "معالجة الوضع الإنساني في غزة مع اقتراب إسرائيل من مهلة 30 يوما من الولايات المتحدة التي تطالب بضرورة دخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وكذلك أعرب أوستن عن "تعاطفه مع الهجوم على الإسرائيليين في أمستردام وعرض أي مساعدة ضرورية".

ويأتي الاتصال مع كاتس بعد يوم واحد من إجراء أوستن اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع المقال يوآف غالانت، الذي كان على اتصال متكرر معه.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الاثنين كانا يتمتعان بعلاقة مهنية وثيقة تستند إلى عقود من الخدمة العسكرية.

يذكر أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أقال غالانت، في حين سيصبح يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الحالي، وزيرًا للدفاع وسيحل جدعون ساعر محل كاتس كوزير للخارجية.

ولاحقًا، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الثقة بينه وبين وزير الدفاع "تصدعت" خلال الأشهر القليلة الماضية.

ورد غالانت على قرار نتنياهو بإقالته، وكتب عبر موقع إكس أن "أمن إسرائيل كان وسيظل دائمًا مهمتي مدى الحياة".

واتسمت العلاقة بين غالانت ونتنياهو بالتوتر منذ تعيينه وزير للدفاع خلفًا لبيني غانتس في 2022.

