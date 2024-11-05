نتنياهو يقيل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت

فيديو يظهر سجالًا بين أقارب رهائن إسرائيليين في غزة ووزير الدفاع غالانت أمام منزله

(CNN)-- قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أقال وزير الدفاع يوآف غالانت.

في حين سيصبح يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الحالي، وزيرًا للدفاع وسيحل جدعون ساعر محل كاتس كوزير للخارجية.

ورد غالانت على قرار نتنياهو بإقالته، وكتب عبر موقع إكس أن "أمن إسرائيل كان وسيظل دائمًا مهمتي مدى الحياة".

في وقت سابق الثلاثاء، شارك مكتب رئيس الوزراء مع الصحفيين رسالة يقول فيها نتنياهو لغالانت أنه "في غضون 48 ساعة من تلقي هذه الرسالة، ستنتهي ولايتك".

اتسمت العلاقة بين غالانت ونتنياهو بالتوتر منذ تعيينه وزير للدفاع خلفًا لبيني غانتس في عام 2022.

وسبق أن أقاله نتنياهو في مارس/آذار 2023، بعد تصريحاته الداعية إلى تجميد تشريع تعديل النظام القضائي.

وبعد احتجاجات على القرار، أُعيد غالانت إلى منصبه في 11 أبريل/نيسان.

وبرز اسمه كوزير للدفاع خلال الحرب الإسرائيلية في غزة ولبنان، التي أعقبت هجمات حماس على إسرائيل.

ويواجه نتنياهو وغالانت اتهامات بارتكاب جرائم حرب بموجب مذكرات اعتقال صادرة من المحكمة الجنائية الدولية في 20 مايو/أيار الماضي.

تتعلق قرارات المحكمة، التي انتقدتها وطعنت عليها إسرائيل في سبتمبر/أيلول الماضي، بهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل والحرب اللاحقة في غزة.