صورة أرشيفية لكلاب بملجأ للكلاب الضالة في قرية أبو صير، جنوب القاهرة في 12 ديسمبر/كانون الأول عام 2018.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة الداخلية المصرية، تفاصيل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لعصابة تتعدى بالضرب على كلب لكي تبتز سيدة بالحصول على أموال منها مقابل التوقف عن ضربه.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن مناشدة إحدى السيدات باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تشكيل عصابى بأسيوط، لقيامه بالتعدي بالضرب على كلب ضال، وابتزازها للحصول على مبالغ مالية نظير التوقف عن ذلك".

وأضافت الداخلية المصرية في منشورها: "بالفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (5 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، ويعملون بورشة سمكرة سيارات ملك أحدهم، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة أول أسيوط).

وأردفت الوزارة قائلة: "وبمواجهتهم، اعترفوا بقيام أحدهم بتاريخ 6 نوفمبر الجاري بالتعدي على الكلب وتصويره على سبيل الدعابة، وعقب تواصل السيدة المذكورة معهم، طلبوا مبلغا ماليا منها، نظير الكف عن التعدي على الكلب وتسليمه لها".

وختمت الوزارة منشورها موضحة أنه "على إثر ذلك، قامت السيدة بتحويل المبلغ المالي على هاتف أحد المتهمين، وأرسلت أحد الأشخاص من طرفها لاستلام الكلب. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".