الكويت.. فيديو حملة أمنية اسفرت عن القبض على 13 شخصا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، مقطع فيديو لحملة أمنية ميدانية أقامتها، الخميس، كاشفة عن ضبط 13 شخصا بقضايا مختلفة.

مقطع الفيديو نشرته الداخلية الكويتية على صفحتها الرسمية بمنصة إكس (تويتر سابقا).

وقالت الداخلية في بيان: "حملة أمنية ومرورية بمشاركة جميع القطاعات الميدانية بوزارة الداخلية يوم الخميس الموافق 2024/11/7، في منطقة ميدان حولي وأسفرت عن تحرير (1141) مخالفة مرورية وحجز (24) مركبة ودراجة مخالفة و(8) مركبات ودراجات مطلوبة على ذمة قضايا.."

وتابعت أنه جرى كذلك "ضبط (5) أشخاص مخالفين لقانون الإقامة و(3) صادر بحقهم تغيب، بالإضافة الى ضبط (4) مطلوبين إلقاء قبض وشخص بحوزته مواد مخدرة وشخص بحالة غير طبيعية".