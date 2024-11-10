الداخلية السعودية تكشف شبكة تهريب ونقل وإيواء مخالفي نظام أمن الحدود

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت وزارة الداخلية السعودية، السبت، عن شبكة تقوم بعمليات تهريب ونقل وإيواء مخالفي نظام أمن الحدود.

جاء ذلك في بيان للداخلية السعودية نشرته على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) ورد فيه: "كشف الأمن العام عن القبض على شبكة إجرامية لنقل وإيواء (36) مخالفًا لنظام أمن الحدود، (33) من الجنسية الإثيوبية و(3) من الجنسية اليمنية، بحوزة أحدهم أسلحة نارية وذخيرة حية ومبالغ مالية وأجهزة تحديد مواقع".

وتابعت: "تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، من تفكيك نشاط الشبكة الإجرامية المكونة من مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية و(3) مواطنين، والقبض عليهم في منزل واستراحة بمدينة الرياض ومحافظة وادي الدواسر، وضبط مركبتين استخدمتا في النقل من منطقتي جازان وعسير، وجرى إيقافهم وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص، ومن نقلهم وآواهم إلى النيابة العامة".

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض وفقا للبيان على أن "كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به"، موضحا أن "هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة".