سانا: مقتل سبعة مدنيين في غارة إسرائيلية قرب العاصمة السورية

(CNN)-- قُتل سبعة مدنيين على الأقل وأصيب 20 آخرون في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيًا في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

و نقلت سانا عن مصدر عسكري سوري قوله إنه من بين القتلى نساء وأطفالاً، وأن أضرارًا لحقت بممتلكات خاصة.

تواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق لكنها لم تتلق ردًا.

تُظهر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تحققت منها شبكة CNN مباني متضررة في السيدة زينب، مع تناثر الأنقاض عبر الشارع.

يُظهر مقطع فيديو أضرارًا في أحد الطوابق العليا لمبنى عبر الشارع. ويكشف الفيديو عن أضرار وأنقاض في الطابق الأرضي من المبنى الذي تم تصوير الفيديو منه.

سبق أن تعرضت منطقة السيدة زينب، جنوب مدينة دمشق، لهجمات إسرائيليية في الماضي. وفي الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، أفادت وكالة سانا بشن إسرائيل غارات على المنطقة في نفس اليوم الذي قال فيه الجيش الإسرائيلي إن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ضربت البنية التحتية للاستخبارات التابعة لحزب الله في منطقة دمشق.