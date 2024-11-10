دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، الأحد، بيانا أدانت فيه الهجوم على القوات السعودية في اليمن، الذي أسفر عن مقتل جنديين سعوديين وإصابة ثالث، مساء السبت، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وكان المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أعلن، السبت، مقتل ضابطين سعوديين وإصابة ثالث جراء "اعتداء غادر وجبان داخل معسكر لقوات التحالف في مدينة سيئون"، في محافظة حضرموت

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان: "أدانت دولة الإمارات بشدة، الهجوم الجبان الذي تعرضت له القوات السعودية في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون اليمنية، وأسفر عن استشهاد جنديين سعوديين وإصابة آخر".

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، أن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي"، طبقا لوكالة "وام".

وأعربت الخارجية الإماراتية عن "تضامنها الكامل مع القوات السعودية التي تشارك مع قوات التحالف في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام في اليمن"، مؤكدة "دعم الإجراءات التي تقوم بها المملكة لحفظ أمنها وسلامة جنودها ومواطنيها"، بحسب ما ذكرت وكالة "وام".

وبحسب البيان، أعربت وزارة الخارجية الإماراتية أيضا عن "خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ولأهالي وذوي الضحيتين في هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمُصاب".