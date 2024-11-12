جدل حول وسم "صوت الفناجيل" بقمة الرياض.. هكذا جاءت التعليقات

(CNN) – أُثير جدل على منصة "إكس"، تويتر سابقا، بعد إطلاق وسم "صوت الفناجيل" خلال القمة العربية-الإسلامية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض الإثنين، إذ امتدح البعض سماع صوت "فناجيل" القهوة العربية في حين رأى آخرون أن إطلاق هذا الوسم جاء بسبب غياب إصدار قرارات مؤثرة في صراعي غزة ولبنان.

وتداول مستخدمون سعوديون لمنصة "إكس" مقطع فيديو يُسمع فيه صوت فناجين القهوة العربية التي كان يسكبها عدد من الشبان الذين أوكل لهم هذا الأمر.

وظهر الشبان وهم يحملون الدلال والفناجين ويطوفون بين الزعماء والقادة الذين حضروا القمة لتقديم القهوة العربية أو السعودية لهم، أثناء إلقاء كلماتهم.

وفي حين امتدح كثيرون صدور مثل هذه الأصوات مشيرين إلى أنها تُعبر عن ثقافة المملكة وهويتها، انتقد آخرون صدور مثل هذا الوسم، إذ رأوا أنه نتيجة عدم صدور أي قرارات مؤثرة في القمة بشأن الصراعات في المنطقة.

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