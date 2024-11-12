دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، الدكتور أحمد الطيب، إذ أكد الجانبان أهمية دور القادة الدينيين والمؤسسات الدينية في تعزيز الوعي بخطورة التغير المناخي.

وجاء الاجتماع بين محمد بن زايد وشيخ الأزهر، مساء الاثنين، على هامش الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، في باكو عاصمة أذربيجان، بحسب ما ذكر حساب الأزهر الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا.

وتناول اللقاء - الذي جرى في مقر إقامة الرئيس الإماراتي في مدينة باكو - العلاقات بين دولة الإمارات والأزهر الشريف، والتعاون بين الجانبين في مجال تعزيز الحوار والتفاهم على المستويين الإقليمي والدولي، طبقا لما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما بحث الجانبان خلال اللقاء "الدور المهم للقادة الدينيين والمؤسسات الدينية في تعزيز الوعي بخطورة التغير المناخي، وأهمية الحفاظ على البيئة، والتضامن من أجل رفع الوعي بأهمية العمل المناخي على المستوى الدولي لما فيه خير البشرية، وحماية الكوكب الأرض من المخاطر التي يتعرَّض لها"، بحسب الأزهر.

من جانبه، أعرب محمد بن زايد عن "تقديره للدور الحضاري الذي يقوم به الأزهر الشريف على المستوى العالمي خاصة في مجال نشر الوسطية والتعايش".

وبدور، أكد شيخ الأزهر على "عمق العلاقات التي تربط الأزهر بدولة الإمارات العربية المتحدة، ودور الشيخ محمد بن زايد في دعم جهود الأزهر العالمية، ودعم العديد من المبادرات المشتركة، وفي مقدمتها مبادرة مجلس حكماء المسلمين"، مشيدًا بـ"النهج الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ورعايتها للكثير من الفعاليات والمشاريع العالمية في مجالات التسامح والإخاء الإنساني"، طبقا لما أورد حساب الأزهر على "إكس".