(CNN) -- أمر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، بالاستعداد لضم المستوطنات في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وقال سموتريتش، المسؤول عن المستوطنات، الإثنين، إنه أصدر تعليمات لوزارته بـ"إعداد البنية التحتية اللازمة لفرض السيادة".

ومن غير الواضح ما إذا كانت رغبته طويلة الأمد في بسط السلطة الإسرائيلية الكاملة على مستوطنات الضفة الغربية لديها أي فرصة للتنفيذ قريبًا.

وقال سموتريش للكنيست، أو البرلمان الإسرائيلي، إن فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية “يجلب فرصة مهمة لدولة إسرائيل".

وأضاف سموتريش أن “الطريقة الوحيدة لإزالة تهديد” الدولة الفلسطينية هو “تطبيق السيادة الإسرائيلية على كامل المستوطنات في يهودا والسامرة”، وهو المصطلح التوراتي الذي يشير به الإسرائيليون إلى الضفة الغربية.

تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ استيلائها على الأراضي من الأردن عام 1967. وفي العقود التي تلت ذلك، قامت بتوسيع المستوطنات اليهودية في المنطقة، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، على الرغم من توقيع سلسلة من اتفاقيات السلام مع الفلسطينيين في التسعينيات.

ويعيش نحو نصف مليون إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية. ولطالما دعا سموتريش، وهو مستوطن، إلى تطبيق القانون الإسرائيلي في المستوطنات، وعارض في السابق إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

وقال الوزير إنه يعتزم “قيادة قرار حكومي” يسمح لإسرائيل “بالعمل مع الإدارة الجديدة للرئيس ترامب والمجتمع الدولي لفرض السيادة والحصول على الاعتراف الأمريكي والدولي".

وخلال مدة ولايته الأولى، اتخذ ترامب عدة خطوات لصالح إسرائيل. إذ اعترف عام 2017، بالقدس عاصمة لإسرائيل، مما أدى إلى قلب عقود من السياسة الأمريكية والإجماع الدولي. واعترف أيضًا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، التي استولت عليها من سوريا خلال حرب عام 1967 والتي تعتبر أيضًا محتلة بموجب القانون الدولي.

وقال سموتريتش الاثنين: “لقد أصدرت تعليماتي إلى شعبة الاستيطان في وزارة الدفاع والإدارة المدنية لبدء العمل المهني والشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة".

وأضاف سموتريتش: “في ولايته الأولى، قاد الرئيس ترامب خطوات دراماتيكية، بما في ذلك … التأكيد على شرعية المستوطنات في يهودا والسامرة وإلى جانب ذلك، كانت هناك اتفاقيات السلام الإبراهيمية – السلام مقابل السلام”.

وشهدت هذه الاتفاقيات، وهي مجموعة من الاتفاقيات التي سهلتها إدارة ترامب الأولى، قيام إسرائيل بتطبيع علاقاتها مع أربع دول عربية.

وقال سموتريش: “كنا على وشك فرض السيادة على المستوطنات في يهودا والسامرة، والآن حان الوقت للقيام بذلك”.



