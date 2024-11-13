الجيش الأمريكي: تنفيذ ضربات ضد ميليشيات مدعومة من إيران في سوريا

(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأربعاء، شن ضربات استهدفت "مخازن أسلحة ومقرات لوجستية تابعة لميليشيات مدعومة من إيران في سوريا".

وقالت "سنتكوم"، في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن الضربات كانت "ردا على الهجمات الصاروخية على عسكريين أمريكيين في قاعدة الشدادي بمحافظة الحسكة".

وأضافت أن الضربات "نجحت في إضعاف قدرات ميليشيات المستهدفة، مما قلل من قدرتها على شن هجمات مستقبلية".

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، في البيان: "نحن أوضحنا أنه لن يتم التسامح مع الهجمات على العسكريين الأمريكيين والقوات الحليفة والمرافق".

وأضاف: "نحن نحتفظ بالحق في الدفاع عن أنفسنا، وستلاحق القيادة المركزية الأمريكية، جنبا إلى جنب مع شركائنا الإقليميين، بقوة أي تهديد للقوات الأمريكية والحلفاء والشركاء في المنطقة".