أمريكا تعلن تفاصيل إحباط هجوم "حوثي" بالمسيرات والصواريخ على مدمرتين

(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، أن مدمرتين أمريكيتين تعرضتا لهجوم شنه الحوثيون، الاثنين، بـ8 طائرات مسيرة و5 صواريخ باليستية مضادة للسفن و3 صواريخ كروز مضادة للسفن.

وقال المتحدث باسم "البنتاغون" بات رايدر، الثلاثاء، إن "قوات القيادة المركزية الأمريكية نجحت في صد الهجوم الذي شنه الحوثيون المدعومون من إيران خلال عبور المدمرتان ستوكديل وسبروانس في مضيق باب المندب، حيث تعرضتا لهجوم بالصواريخ ومسيرات، وتم إحباط الهجوم بنجاح، ولم يلحق أضرار بالمدمرتين ولم يصب أي من أفرادهما".

وأضاف أنه "ليس على علم بأي هجمات على حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن، والتي زعم الحوثيون استهدافها".

ويواصل الحوثيون شن الهجمات على السفن الحربية والتجارية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن، زاعمين أن تلك الهجمات، التي عطلت الشحن في أحد أكثر الممرات المائية أهمية في العالم، هي دعم للشعبين الفلسطيني واللبناني.

ونفذت الولايات المتحدة ضربات على أهداف في اليمن يومي السبت والأحد، بما في ذلك العديد من مرافق تخزين الأسلحة التي تستخدمها الجماعة المدعومة من إيران.