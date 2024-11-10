مسؤول بالبنتاغون يكشف لـCNN شن غارات ضد الحوثيين في اليمن مساء السبت

بعد أسبوعين من الهجوم الحوثي عليها.. ناقلة النفط "سونيون" لا تزال مشتعلة في البحر الأحمر

(CNN)-- نفذت الولايات المتحدة سلسلة من الضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن في وقت متأخر من مساء السبت، وفقًا لمسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، بما في ذلك العديد من مرافق تخزين الأسلحة في 3 مواقع مختلفة على الأقل.

وقال المسؤول في تصريح لـCNNإن المنشآت كانت تحتوي على أسلحة تقليدية متقدمة تستخدم لاستهداف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. واستهدفت الجماعة المتمردة المدعومة من إيران مرارا وتكرارا السفن الحربية الأمريكية وسفن الشحن التجارية، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور التجارية الدولية في أحد أهم الممرات المائية في العالم.

وأضاف المسؤول أنه وفي الجولة الأخيرة من الضربات، عادت الولايات المتحدة إلى استخدام الطائرات المقاتلة لتنفيذ الهجوم.

وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، ضربت الولايات المتحدة الحوثيين للمرة الأولى باستخدام قاذفات القنابل الشبح من طرازB-2، والتي يمكن أن تحمل حمولة أكبر بكثير من الطائرات المقاتلة المستخدمة بشكل متكرر في هذه العمليات، وكانت قنابل بي-2 بمثابة رسالة واضحة إلى إيران، حيث قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بعد ذلك إن الولايات المتحدة قادرة على ضرب أهداف "يسعى خصومنا إلى إبقائها بعيدة ومخفية.. مهما كانت مدفونة تحت الأرض، أو محصنة".