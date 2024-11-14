إسرائيل: قصف طرق "تهريب السلاح" لحزب الله بين لبنان وسوريا

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، قصف "طرق تهريب" بين لبنان وسوريا، والتي زعم أنها "تُستخدم لنقل الأسلحة إلى حزب الله اللبناني".

وأضاف الجيش، في بيان: "تُستخدم هذه الطرق القادمة من الجانب السوري من الحدود إلى لبنان لتهريب الأسلحة إلى حزب الله"، وتابع: "في الأشهر الأخيرة، نفذنا ضربات للحد من نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا إلى حزب الله في لبنان".

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربات "جزء من جهد أكبر لاستهداف قدرات وحدة حزب الله المسؤولة عن تهريب الأسلحة"، كما اتهم النظام السوري بـ"إساءة استخدام البنية التحتية المدنية لدعمه لحزب الله".

وذكر الجيش أنه "سيستمر في العمل من أجل منع حزب الله من حشد الأسلحة التي تعرض المدنيين في إسرائيل للخطر".

ونفذت إسرائيل العديد من الهجمات على سوريا على مدار العام الماضي، مستهدفة ما تقول إنها قيادات في حزب الله والبنية التحتية المستخدمة لتهريب الأسلحة إلى لبنان.

وفي الشهر الماضي، أدت الغارات الجوية الإسرائيلية بالقرب من معابر الحدود الشرقية للبنان مع سوريا إلى إغلاق الطرق الحيوية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب مواقع البنية التحتية لحزب الله.

وفي المقابل، قالت وزارة الدفاع السورية، الأربعاء، إن "ضربة إسرائيلية استهدفت جسورا على نهر العاصي وطرقا على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القصير بريف حمص".

وأضافت الوزارة أن الضربة "تسببت في أضرار جسيمة بهذه الجسور والطرق، مما جعلها خارج الخدمة".

وتواصلت شبكة CNN مع وزارة الخارجية السورية ووزارة الدفاع للتعليق.