(CNN) -- أعلنت وزارة الداخلية السعودية كشف شبكة تهريب مخدرات مكونة من 9 أشخاص يعملون في وزارة الداخلية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والشركة السعودية للكهرباء، وفقا لبيان نُشر الخميس.

وجاء في البيان إن الوزارة " تمكنت وزارة الداخلية من كشف وضبط شبكة إجرامية تمتهن تهريب المخدرات من خارج المملكة، وإدخالها عبر مطار الجوف الدولي".

وتابعت الداخلية في البيان: "تم القبض على (9) مواطنين، بينهم (1) من وزارة الداخلية و(4) من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك و(1) من الشركة السعودية للكهرباء، تعددت أدوارهم الإجرامية في تهريب المخدرات إلى المملكة مع شبكة تهريب خارجية".

وأوضحت الوزارة في البيان أن المقبوض عليهم " باستقبال الكميات المهربة وإدخالها في حقائب دون إخضاعها لإجراءات التفتيش، ونقلها، وإخفائها في مواقع ومنازل، وترويجها، والاتجار بها"، وفقا للبيان.