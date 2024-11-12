دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل "تعزيرًا" بحق بمواطنيين سعوديين اثنين، وآخرين أردنيين في قضيتين منفصلتين، بعد ثبوت اتهامهم بتهريب مادة الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان: "أقدم كل من (فيصل بن مسفر بن فيصل آل مسعود)، و(مؤيد بن سليمان بن محمد الشويمان)، سعوديي الجنسية، على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهما حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهما وقتلهما (تعزيرًا)، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأضافت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل (تعزيرًا) بالجانيين (فيصل بن مسفر بن فيصل آل مسعود)، و(مؤيد بن سليمان بن محمد الشويمان)، سعوديي الجنسية، الاثنين، 09/ 05/ 1446 هجرية، الموافق 11/ 11/ 2024 ميلادية بالمنطقة الشرقية"، بحسب ما ذكر البيان.

وفي بيان آخر، قالت وزارة الداخلية السعودية: "أقدم كل من (محمد زيدان سحمان النواصرة)، و(سعد مليحان هليل النواصرة)، أردنيي الجنسية على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهما وقتلهما (تعزيرًا)، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا"، طبقا لما ذكرت "واس".

وأضافت الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل (تعزيرًا) بالجانيين (محمد زيدان سحمان النواصرة)، و(سعد مليحان هليل النواصرة)، أردنيي الجنسية، الثلاثاء، 10/ 5/ 1446هجرية، الموافق 12/ 11/ 2024 ميلادية بمنطقة الجوف" بحسب البيان.