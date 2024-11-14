(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع السورية أن قصفا استهدف منطقتي المزة وقدسيا في العاصمة السورية دمشق وفي ريفها الغربي، الخميس، متهمة إسرائيل بشن عدوان جوي من اتجاه الجولان واستهداف أبنية سكنية.

ونقل بيان وزارة الدفاع السورية عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالي الساعة 15:20 بعد ظهر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا في ريف دمشق".

وأعلن المصدر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 16 آخرين "بينهم نساء وأطفال" بجروح كحصيلة أولية، وفقا لبيان وزارة الدفاع السورية.

وختم المصدر بالإعلان عن وقوع "أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والمباني المستهدفة والمجاورة".

ولم يصدر تعليق عن الجيش الإسرائيلي حول الهجوم بعد، ونادرا ما يقر الجيش الإسرائيلي بشن مثل هذه الغارات.