حصريًا لـCNN.. جيم أوبراين: العقوبات الأمريكية أحدثت "اختلافًا حقيقيًا" في حرب أوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، الخميس، فرض عقوبات على 26 كيانا وفردا وسفينة لارتباطها بشركة مقرها في سوريا وتلعب دورا كبيرا في دعم الحرس الثوري الإيراني.

جاء ذلك في بيان للخارجية الأمريكية، ورد فيه: "الولايات المتحدة اليوم تقوم بإدراج أو تصنيف 26 كيانا وفردا وسفينة، والتي تشكل شبكة مرتبطة بشركة القاطرجي التي يوجد مقرها في سوريا، وهي كيان له علاقات مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC) الذي تدرجه الولايات المتحدة في قائمة العقوبات والحوثيين".

وتابعت: "مكنت شركة القاطرجي فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني من تحقيق إيرادات تصل إلى مئات الملايين من الدولارات والحصول عليها في هذه السنة وحدها، وتقوم شركة القاطرجي بتبيض عائدات بيع النفط الإيراني ومن ثم تقديم ملايين الدولارات شهريا للحوثيين وكذلك تمويل الهجمات التي ينفذها الحوثيون عن سابق معرفة".

وأضافت: "يسعى إجراء اليوم إلى تعزيز تعطيل شبكات مبيعات النفط التي يمول النظام الإيراني من خلالها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وكذلك شركائه ووكلائه، وهو الأمر الذي ساهم في استمرار عدم الاستقرار والصراع الإقليمي".