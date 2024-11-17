الداخلية الكويتية تعلن ضبط 34 شخصا خلال حملة أمنية بمنطقة خيطان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، السبت، ضبط 34 شخصا بقضايا مختلفة خلال قيامها بحملة أمنية في منطقة خيطان.

ونشرت الداخلية مقطع فيديو من الحملة الأمنية على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلة في بيان: "نفذت وزارة الداخلية حملة أمنية مرورية شاملة في منطقة خيطان، بمتابعة من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، وبإشراف ميداني من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات، اللواء يوسف الخدة، وبمشاركة القطاعات الأمنية الميدانية، منها الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لشرطة النجدة، وقطاع الأمن العام، وقوات الأمن الخاصة، بالإضافة إلى مشاركة فعالة من الشرطة النسائية".

وتابعت الداخلية في بيانها: "أسفرت الحملة عن تحرير 2511 مخالفة مرور، و19 شخصا مخالفا لقانون الإقامة والعمل، و5 أشخاص مطلوبين بتهمة التغيّب، وشخص من دون اثبات، وحجز 13 مركبة مطلوبة، وضبط 8 أشخاص مطلوبين بأوامر إلقاء القبض، وضبط شخص بحالة غير طبيعية".

وأكدت الوزارة في بيانها على أن "هذه الحملات تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والنظام في جميع مناطق البلاد، مع التشديد على استمرارها في تنفيذ خطتها لضبط المخالفين والمطلوبين، بهدف ضمان تحقيق الأمن والأمن العام".